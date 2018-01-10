شاهد… هكذا علق ترامب على ترشح اوبرا وينفري للرئاسة في 2020؟
ي أول رد فعل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على احتمال ترشح الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري للرئاسة أمامه في انتخابات 2020، أكد ترامب أنه سيهزم وينفري، مشددا على أنها لن تقدم على الترشح.
وفي إجابته على أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض، الثلثاء، قال ترامب بكل ثقة: “نعم سأهزم أوبرا”، وذلك ردا على سؤال حول قدرته على الانتصار عليها إذا ما ترشحت عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة.
وقال ترمب إن المعركة الانتخابية مع أوبرا ستكون “ممتعة للغاية”، مضيفا “لقد كنت ضيفا في أحد برامجها. أنا أحب أوبرا”.
وأضاف بكل ثقة : “لا أظن أنها ستترشح للرئاسة”، وكررها عدم مرات.
هههههههههه ما هو خلاص أميركا بقت لكل من هب ودب بس لاااا انا الان ارشح ترمب مع انه زباالة وغبيي بس بما انه ضرب العرب الزبااالة بالجززم وذلهم ذل الكلاااب وخلي السعوديين المنتنييين الشواااذ يركعو ويدوه كل فلوسهم يبقي طبعا ترمب
God bless America ❤️🇺🇸
دامك تكرهي العرب ليه بتدخلي جريدة عربية وتكتبي بعد عربي يا مخلفات الحروب