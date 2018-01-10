شاهد… هكذا علق ترامب على ترشح اوبرا وينفري للرئاسة في 2020؟ أخبار سياسية

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ي أول رد فعل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على احتمال ترشح الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري للرئاسة أمامه في انتخابات 2020، أكد ترامب أنه سيهزم وينفري، مشددا على أنها لن تقدم على الترشح.

وفي إجابته على أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض، الثلثاء، قال ترامب بكل ثقة: “نعم سأهزم أوبرا”، وذلك ردا على سؤال حول قدرته على الانتصار عليها إذا ما ترشحت عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة.

وقال ترمب إن المعركة الانتخابية مع أوبرا ستكون “ممتعة للغاية”، مضيفا “لقد كنت ضيفا في أحد برامجها. أنا أحب أوبرا”.

وأضاف بكل ثقة : “لا أظن أنها ستترشح للرئاسة”، وكررها عدم مرات.