عادت الفنانة المصرية شيري عادل بعد فترة غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي لكنها تجاهلت كل الضجة التي أثيرت مؤخرا حول ارتباط طليقها معز مسعود بزميلتها الفنانة حلا شيحة،.

فقد عادت شيرى عادل للظهور مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك يعد جزءا من طبيعة عملها، وكان سبب اختفائها الفترة الماضية لانشغالها بأشياء أخرى، لافتة إلى أنها سعيدة بردود الأفعال على حكايتها “أمر شخصي”، من مسلسل “إلا أنا”، الذي تحدثت فيه عن أزمة “العنوسة”.

وأضافت شيري أنها لم تستقر على مشاركتها فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث تقرأ حالياً العديد من السيناريوهات المطروحة عليها، مشيرة إلى أنها ستستقر خلال الأيام القليلة المقبلة على عمل فنى تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل.

يذكر أن شيرى كانت قد أكدت أنها لم تعتزل مطلقاً، مشيرة إلى أن فكرة التأخير هو عدم وجود أدوار تريد أن تقوم بالعمل بها، وأن علاقتها بطليقها معز مسعود علاقة احترام متبادل وأنه لم يشترط عليها مطلقاً ترك التمثيل، مؤكدة أن الاحترام المتبادل لابد أن يكون بين الزوجين حتى بعد انفصالهما، وأن الطلاق حدث منذ أكثر من عام كامل، مؤكدة أنها لم تحب أن تتاجر بحياتها الشخصية سواء بالإيجاب أو بالسلب.

وكانت شيري عادل قد تحدثت في مداخلة هاتفية سابقا مع الاعلامي وائل الابراشي عن علاقتها بطليقها مؤكدة إنها تجمعها به علاقة جيدة ومحترمة بمعز مسعود بعد الطلاق فكلا منهما يحترم الآخر كثيرا متمنية أن تظل العلاقة بينهما بها الشكل دائما .