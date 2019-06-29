ضبط ” 39 كيلو كوكايين ” مع وفد جاء لحضور قمة العشرين في اليابان

اعتقلت السلطات الأسبانية ضابطا في القوات الجوية البرازيلية جاء ضمن وفد الرئيس البرازيلي ” جايير بولسونارو ” لحضور قمة العشرين في أوساكا اليابانية وبحوزته 39 كيلو جرام من مخدر الكوكايين مقسمة على 37 قطعة مغلفة زاعما إنها ” جبنة ” .

وأوضحت وزارة الدفاع البرازيلية أن الضابط الذي يدعى ” مانويل سيلفا رودريغز ” ويبلغ من العمر 38 عاما تم اعتقاله في مدينة ” إشبيلية ” بأسبانيا وهي محطة توقف في الرحلة الطويلة ما بين البرازيل وأوساكا .. وأن سلطات الطيران فتحت تحقيقا أمنيا وعسكريا لأجل تحديد ملابسات القضية .

ولم يكن الرئيس البرازيلي مسافرا على متن الطائرة التي حملت المخدرات إذ سافر إلى اليابان على متن طائرة أخرى .

وقد طلب الرئيس البرازيلي من وزارة الدفاع البرازيلية أن تتعاون مع السلطات الأسبانية للتحقيق في الأمر وفي حال ثبت أن المشتبه فيه ارتكب الجريمة فعلا فستجرى محاكمته وإدانته طبقا للقانون .

وقال ” آميلتون مورو ” نائب الرئيس البرازيلي أن كمية المخدرات التي كانت بحوزة رودريغز توضح إنه لم يشترها بغرض أخذها معه بل تشير إلى إنه مهرب مخدرات متمرس .