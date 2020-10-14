سيطرت حالة من الغضب والهجوم على قناة ” dmc ” المصرية وذلك بعد حذف مقطع فيديو للفنان المصري ” أحمد السقا ” وهو يغني لفلسطين خلال مقابلته مع الإعلامية ” وفاء الكيلاني ” في برنامج السيرة .

وظهر أحمد السقا في الفيديو وهو يغني قائلا : ” الله يصونك يا فلسطين على الدوام لينا .. إحنا العرب نحميك ومين يقدر يعادينا ” .. مشيرا إلى أن جده كان يحب أن يغنيها له وهو صغير .

وأعرب المتابعون عن استيائهم من قيام القناة بهذه الخطوة بشكل مفاجئ فجاءت التعليقات مثل : ” الإعلام يقوم حاليا بصهينة العقل العربي ” و ” أحمد السقا غنى لفلسطين فحذفوا المقطع من المقابلة ” .