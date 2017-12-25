غواتيمالا.. أول دولة تؤيد ترامب وتأمر بنقل سفارتها للقدس
أعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، الأحد، أنه أعطى تعليمات بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ليصبح أول رئيس يدعم موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثير للجدل المتعلق بالمدينة المقدسة.
وتأتي الخطوة بعد بضعة أيام من تأييد حكومته للولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وفي بيان مقتضب على حسابه الرسمي في فيسبوك، قال موراليس إنه قرر نقل السفارة من تل أبيب بعد تحدثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد.
وكتب موراليس قائلا إن “أحد الموضوعات الأكثر أهمية كان عودة سفارة غواتيمالا إلى القدس” من تل أبيب، حيث هي موجودة اليوم.
وقال: “لهذا السبب أنا أعلمكم بأني أعطيت تعليمات إلى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق الخاص اللازم لتحقيق ذلك”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع قرارا في 6 ديسمبر الجاري، يقضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، متراجعا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين.
زوبعة
القدس عاصمة اسرائيل
ام عاصمة فلسطين عباس
ذكرتني ببعض ما قاله الشاعر احمر مطر قبل زمان !
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ولاةَ الأمر .. ما خنتم .. ولا هِنْتمْ
ولا أبديتم اللينا
جزاكم ربنا خيرًا
كفيتم أرضنا بلوى أعادينا
وحققتم أمانينا
وهذي القدس تشكركم
ففي تنديدكم حينا
وفي تهديدكم حينا
سحقتم أنف أمريكا
فلم تنقل سفارتها
ولو نُقِلتْ .. لضيعنا فلسطينا !!
ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا …. تهانينا
القدس
عاصمة دولة الاسلام
لا عاصمة دولة فلسطين
وفلسطين كلها ليست سوى جزء من ارض امة الاسلام
وواجب كل امة الاسلام ان تعمل على تحرير فلسطينها
ولا لزيادة عدد دويلات العار والشنار والهوان والاستخذاء دويلة اخرى !
ونعم لدولة الاسلام .ولا لدويلة فلسطين !
هزلت ورب الكعبة !!
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هل ما حصل فيما يسمى السلام مع الصهاينة هدنة ام تنازل عن فلسطين يا مسلمين؟
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ادعى ابن باز في تبريره لجواز الصلح والتطبيع مع يهود/بعد ان كانيقول بحرمته/ ادعى ان الصلح معهم هو من باب الهدنة وقال ان الهدنة تجوز مؤقتة ومطلقة ”
ونقول له : ان الهدنة معناها وقف القتال
فهل اتفااقيات اوسلو مع اليهود مجرد هدنة تترك فيها الحرب ويوقف فيها القتال ويكف الناس بعضهم عن بعض؟
الحقية : ان الذي حدث بين اليهود من جهة ومن الحكام وزعماء المنظمات الفسطينية من جهة اخرى ليس مجرد هدنة، بل هو شيء أكبر وأخطر، انه اعتراف اليهود بأن الأرض التي اغتصبوها قبل عام 1967بالحديد والنار، شردوا أهلها بالملايين، أصبحت ملكاً لهم أصبحت لهم السيادة الشرعية عليها، وغدت حيفاً ويافا وعكا واللد والرملة وبير السبع، بل القدس نفسها أرضاً إسرائيلية
وان هذه البلاد العربية الإسلامية التي كانت أكثر من ثلاثة عشر قرناً مع المسلمين، صارت جزءاً من دولة ((إسرائيل)) اليهودية الصهيونية، ولم يعد لنا حق فيها، ولا حتى مجرد المطالبة بها، ومعنى هذا: ان ما أخذ بالسلاح والقوة اكتسب الشرعية!
ان ما حدث إذاً ليس مجرد هدنة كما تصور ابن باز او كما ادعى
بل هو اعتراف كامل بحق(( إسرائيل)) في أرضنا الإسلامية العربية، وفي سيادتهم عليها، وانها اخرجت من أيدينا إلى الأبد! قد وقعنا على ذلك العقود وأشهدنا على ذلك الشهود! إ
وصارت القضية الان ليست فلسطين …ولا حتى القدس بل القدس ام تل ابيب عاصمة لاسرائيل فلا مانع ان تكون تل ابيب او حيفا عاصمة لهم ……اما القدس فلا !
وليستهم قالوا القدس عاصمة للاسلام والمسلمين !!
بل هم يقولون انها عاصمة لدويلة فلسطين/ اي لدويلة عباس البهائي
مطية الامريكان والصهاينة بل مطية الجميع / المتخيلة الوهمية !
وهزلت ورب الكعبة !
عن فتوى ابن باز السلولية بجواز الصلح والتطبيع مع دولة صهيون
كتب الدكتور همام سعيد / من صقور الاخوان وليس من حمامهم!
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الحقيقة ان كلام الشيخ ابن باز بجواز الهدنة الدائمة أو الصلح الدائم مع اليهود ليس في محله وليس من الشرع وذلك لان الهدنة الدائمة والصلح الدائم مع اليهود المغتصبين للأرض وللمسجد الأقصى والقدس تقر لهم ذلك الاغتصاب والاحتلال،وهذا تنازل كامل وسلخ لفلسطين كلها والمسجد الأقصى المبارك عن الهوية الإسلامية وقدسيتها واعتراف ومباركة دولية تمكن اليهود من هذا الاحتلال وانه شرعي وضمن قرارات الأمم المتحدة،كما ان في ذلك اعتداء على الوقف الإسلامي الذي أوقفه عمر بن الخطاب ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه والتفريط به.
وكنا نأمل من ابن باز ان يفتي بالجهاد ودعم المجاهدين وتحرير الأرض المقدسة،وجمع الأموال لتلك الغاية،اما ان تكون تلك الفتوى من أجل استقرار وأمن هذا المغتصب فبأي حق يكون ذلك.
كما ان ابن باز عندما دعا إلى زيارة المسجد الأقصى فهو يفتح الباب أمام الزيارات وعدد كبير من هؤلاء الزائرين يذهبون لتحقيق الشهوات من خلال العلاقة مع اليهود وليس من أجل الصلاة،إذا كانت زيارة المسجد الأقصى سنُة ،فالعلاقات مع اليهود هي حرام فكيف نهتم بتحقيق السنّة ونرتكب الحرام،
كما انه من المؤسف ان تكون هذه الفتوى مطابقة لتصرفات بعض الأنظمة والحكام، و يجب علينا ان لاننسى أيضا فتوى ابن باز الماضية بجواز قدوم القوات الأجنبية إلى المنطقة وجعلها أمراً مقبولا. انتهى .,
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واقول : وصنفان من الناس..اذا صلحا صلحت الامة،.وان فسدا فسدت الامة..
وقد صلح قطز والعز بن عبدالسلام فانتصرت امة الاسلام انتصارا باهرا في عين جالوت وغيرها
.وفسد ال سلول وال باز والسادات وشعراوي وحسني وطنطاوي وبشار وبوطاوي .. وسائر ال واوي من شيوخ السوء والنفاق
..ففسدت الامة في الحجاز ومصر وغيرهما،
وهُزِمت شر هزيمة في كل المعارك منذ سقطت دولة الاسلام حتى الان.