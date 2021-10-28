فجرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى مفاجأة مدوية، حول طريقة وظروف طلاقها من الفنان المصري مصطف فهمي، مشيرة إلى أنها تلقت نبأ طلاقها عن طريق المحامية سناء لحظي، والسوشال ميديا.

وكشفت فاتن موسى فى بيان لها عبر حسابها الرسمى بانستغرام: “بأنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان مصطفي فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي مساء أمس (الأربعاء) وذلك بعد مراوغة، وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية”.

وأضافت بأنها سافرت إلى بلدها لبنان لحضور حفل خطبة شقيقتها منى التي شاركت جمهورهما ومحبيهما فيديوهات وصوراً من الحفل الذي تمّ في بيروت، رافقها شقيقها أنور الذي كان موجوداً معهما في بيتها الزوجية في القاهرة، وكان مفترض أن يرافقهما زوجها الفنان مصطفى فهمي بعد أن أنهوا حجز تذاكر الطيران وكل ترتيبات السفر، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد أحداث الطيونة الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت مؤخراً، خصوصاً وأنه كان مرتبطاً بظروف عمل وخشي من تصاعد الوضع الأمني في بيروت”.

ونفت الإعلامية فاتن موسى “بأنه لم يكن بيننا أي خلافات أو مشاكل تُذكر، مؤكدة بأنها تلقت نبأ طلاقها من محاميته والسوشال ميديا ودون الرجوع إليها أو إعلامها أو إخطارها أو الاتفاق معها على طلاق أو أي تفصيل يتعلق بالطلاق أو بحقوقها، وكذلك دون إعطائها مدة للحصول على أغراضها وحاجاتها وحقوقها ومستحقاتها، ودون سابق معرفة منها بأنها ستسافر لحضور حفل خطوبة شقيقتها لتُصدم بهذا الخبر،، مضيفة بأنها لم تُخطَر رسمياً بالطلاق حتى هذه اللحظة وذلك بعد زواج دام بينهما نحو ستة أعوام”.

وأوضح البيان: “كما تؤكد الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بأن البيان والأخبار المتداولة منذ مساء أمس فيما يخص بأنّ الطلاق قد تم بهدوء تام بين الطرفين! غير صحيح أبداً وعار تماماً عن الصحة حيث أنها لم تكن على علم بطلاقها الذي تمّ غيابياً إلا من خلال محاميته والسوشال ميديا فقط كما سلف ذكره، مؤكدة بأن زوجها الفنان مصطفى فهمي لم يعلمها بالطلاق ولم يتفق معها على أي شيء وبأنه لا يرد على اتصالاتها عبر موبايله الشخصي حتى هذه اللحظة لاستيضاح الأمر”.