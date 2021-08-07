شن الفنان ” حلمي عبد الباقي ” هجوما قاسيا على الفنانة ” روبي ” انتقد من خلاله صوتها واصفا إياه ب ” النشاز ” كما أعرب عن استيائه من أدائها في الحفلات الخاصة بها .

فنشر حلمي عبد الباقي مقطع فيديو لروبي أثناء إحيائها لإحدى الحفلات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كتب في تعليقه عليه : ” اتفرجوا هي دي الناس اللي بتشتغل فن والناس المحترمة الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم .. أنا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجة على أي حد أيًا كان ” .

وتابع : ” عاوز أعرف مين اللي اداها كارنيه نقابة وكمية النشاز اللي والله لو حد معندوش فكرة مش هيعمل ده .. سامحوني أنا آسف لأني زهقت خلاص .. للعلم دي الفنانة العظيمة روبي ” .

https://www.facebook.com/100047449267298/videos/782221832444564