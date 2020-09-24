فاجأ الفنان المصري رامز أمير متابعيه بنشر صورة له من حوض الاستحمام. واللافت أنه ملأه بالماء مع قطع كبيرة من الثلج. وأوضح السبب من خلال تعليق عدد فيه فوائد الثلج وكتب: “الناس اللى متعرفش و سألتنى ليه بقعد فى الثلج، التلج بيساعد على استشفاء الجسم ودي أهم حاجة لأي رياضي خصوصاً لو بيعمل مجهود أكبر من طاقة جسمه كل يوم وعلى فكرة ليه فوايد كتير جداً غير الاستشفاء منها حاجة هتفرح البنات أوي بدون أي مبالغة بيخلي البشرة زي بشرة الاطفال. بجد بعيداً عن التهريج أحسن مليون مرة من كل الحاجات اللي الناس بتعملها عشان تحافظ على بشرتها. مين قلبه جامد يجرب؟”.

ويبدو أن هذا حاز إعجاب عدد كبير من المتابعين حيث أثنى على الفكرة أكثر من 76 ألفاً منهم. ويشار إلى أن رامز تعرض في شهر حزيران (يونيو) الماضي (2020) لإصابة دفعت إلى إخضاعه لعملية جراحية.

وحينها نشر صورة له أثناء وجوده على سرير المرض في المستشفى وكتب: “بويكا الغلابة اتنفخ يا رجالة، هتكلم معاكو بجد شوية، فكرت كتير قبل مقولكم عشان مكنتش عاوز أزعل أي حد بيحبني، بس حسيت إن ممكن تجربتي دى تبقى مفيدة وتبقى دافع لشخص محبط انه ميستسلمش لما يقع و الدنيا تكسره”.