فيديو جديد.. الوليد بن طلال ممازحا إحدى الموظفات : “تصوريني، بصورك أنا كمان”

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمير الوليد بن طلال، رئيس إدارة المملكة القابضة أمس الجمعة ويظهر فيه الوليد وهو يمازح إحدى الموظفات بمكتبه، كانت تحاول التقاط صورة له.

وقال الوليد: “تصوريني، بصورك أنا كمان”.