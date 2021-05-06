أحيت الفنانة ” غادة نافع ” ذكرى ميلاد والدتها الراحلة الفنانة ” ماجدة الصباحي ” التي توافق السادس من شهر مايو في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وتضمن المنشور صورة للفنانة ماجدة الصباحي كتبت إبنتها في تعليقها عليها : ” اليوم هو تاريخ ميلاد ماما وربنا يرحمها ويطول عمر كل الأمهات .. تعلمت إنه لن يدافع عنك أحد بالعالم بحق أو بغير حق سوى أمك ولن يدعوا لك أحد بالسر أو العلانية سوى أمك لن يقف أحد بجانبك في السراء أو الضراء سوى أمك ” .

وتابعت غادة نافع : ” رحلت أمي لم أشعر باليتم فقط بل أدركت معنى رحيلها المفجع وغياب حنانها بزوايا البيت الذي أصبح فارغا بدونها .. يارب ارحمها كما ربتني صغيرا ” .