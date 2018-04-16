كاظم الساهر بعمل فني باللهجة السورية بـ”نحن ما بدنا شي”

فاجأ الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ متابعيه بأغنية شارة مسلسل “​الواق واق​” تحت عنوان “نحن ما بدنا شي” الّذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، وذلك من خلال أدائه للأغنية باللغة المحكية. خصوصا وأنّ الأغنيات التي وقّعها بصوته خلال مسيرته الفنية أغلبها بالفصحى.

هذا وبعيدا عن أنّ صوته كان قد دخل إلى آذان الآلاف من المتابعين الّذي سارعوا إلى مشاركة الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل هائل.

فالأغنية التي حملت العديد من القضايا في طليعتها أزمة اللجوء التي عاشها السوريون، بالتزامن مع الحرب في ​سوريا​، من كلمات الشاعرة السورية ​سهام الشعشاع​، وألحان المؤلف الموسيقي السوري ​طاهر مامللي​.

فلا يمكننا إلاّ أن نقول أنّ المشاهدين كسبوا صوت كاظم في الموسم الرمضاني المقبل. وذلك بلون جديد ومختلف عن أغنياته الناجحة السابقة.