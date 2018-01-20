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كيم كارداشيان تطلق اسم مدينة على طفلها الثالث.. ما إسم هذه المدينة ؟

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Kim Kardashian West Snaps Back at Suggestion She Left Sick Son Saint to Party on New Year's Eve

Kim Kardashian West Snaps Back at Suggestion She Left Sick Son Saint to Party on New Year's Eve

“شيكاغو”، حيث تربّى كاني ويست، بات اسم الطفلة الثالثة لكل من ويست و #كيم_كارداشيان.

وكشفت كارداشيان، الجمعة، عن اسم طفلتها التي ولدت، الاثنين، لكنها لم تعطِ أي تفسير لهذا الخيار.

انضمت شيكاغو إلى شقيقتها الكبرى “نورث” (ومعناها في اللغة العربية “شمال”) البالغة من العمر 4 أعوام، وشقيقها الأوسط “سانت” (ومعناه “قديس”) البالغ من العمر عامين.

وولد #كانيي_ويست (40 عاماً) في أتلانتا لكنه ترعرع في شيكاغو.

أما “شيكاغو ويست” فولدت يوم الاثنين عن طريق #أم_بديلة، بمعنى أنه تم زرع بويضة مخصبة لكارداشيان في جسد الأم البديلة.

وفضّل مغني الراب ونجمة تلفزيون الواقع تقنية الأم البديلة بعدما عانت #كيم مشكلات في حمل طفليها السابقين.

وقالت كيم إن الأطباء أبلغوها بأن الحمل بطفل ثالث أمر فيه خطورة على سلامتها.

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