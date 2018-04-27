لقاء تاريخي بين زعيمي الكوريتين

جلس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن وجهًا لوجه على طاولة بيضاوية الجمعة لبدء قمتهما التاريخية وفقا لصور بثها التلفزيون.

واللقاء الذي يُعقد في بيت السلام، في الجزء الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل شبه الجزيرة الكورية، هو الثالث من نوعه منذ نهاية الحرب الكورية في العام 1953.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الجمعة، كان قد توجه إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين لعقد قمة تاريخية مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، بحسب ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

وعبر زعيم #كوريا_الشمالية كيم جونغ أون الحدود إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى، الجمعة، حيث كان في استقباله الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قبل قمة بين الكوريتين ستكون الأولى منذ أكثر من 10سنوات.

وكتب كيم جونغ-اون في دفتر الزوار في كوريا الجنوبية “تاريخ جديد يبدأ الآن”.

وقال مون جاي-ان لنظيره الشمالي “أنا سعيد بلقائك”، ليُصبح كيم أول زعيم كوري شمالي تطأ قدماه الأراضي الكورية الجنوبية منذ الحرب الكورية.

وخطا الرئيس الكوري الجنوبي أيضا بشكل وجيز داخل الأراضي الكورية الشمالية قبل أن يعود مجددا إلى داخل الأراضي الكورية الجنوبية.

وابتسم كيم ومون وتصافحا بالأيدي ثم عبرا الحدود إلى كوريا الشمالية لفترة وجيزة في لفتة رمزية ثم عادا إلى كوريا الجنوبية.

وأشارت الوكالة إلى أن “كيم جونغ-اون سيبحث بشكل صريح مع مون جاي-ان في كل القضايا من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين وتحقيق السلام والازدهار وإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية”.

ومن المفترض أن تكون مسألة الترسانة النووية الكورية الشمالية مدرجة على رأس لائحة الأولويات التي سيتم بحثها.

وتأتي هذه #القمة بين الكوريتين، بعد لقاءين عُقدا في بيونغ يانغ عامي 2000 و2007، وهي ناتجة عن جهود دبلوماسية حثيثة شهدتها شبه الجزيرة في الأشهر الأخيرة.