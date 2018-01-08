لليوم الثاني… النار لا تزال مشتعلة في ناقلة النفط الإيرانية في بحر الصين الشرقي أخبار سياسية

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صرح مسؤول بخفر السواحل الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين 8 يناير/كانون الثاني، بأن النار لا تزال مشتعلة لليوم الثاني في ناقلة تحمل نفطا إيرانيا بعد تصادمها في مطلع الأسبوع الجاري مع سفينة بضائع صينية في بحر الصين الشرقي.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه لأنه ليس مخولا بالحديث إلى وسائل الإعلام، إنه لم يتحدد حتى الآن ما إذا كان جرى إنقاذ أي من أفراد طاقم الناقلة المفقودين وعددهم 32، وكان يتحدث في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية، حسبما نقلت رويترز.

يذكر أن وزارة النقل الصينية قد صرحت في بيان، أمس الأحد، بأن الناقلة “سانتشي” المسجلة في بنما تصادمت مع “سي إف كريستال” على بعد نحو 160 ميلا بحريا قبالة الساحل القريب من شنغهاي مساء السبت، بحسب ما نقلته “رويترز”.

ويتألف طاقم الناقلة من 32 شخصا، وكانت الناقلة في طريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات. ويعادل ذلك ما يقل قليلا عن مليون برميل تساوي قيمتها 60 مليون دولار بناء على الأسعار العالمية للنفط الخام.