نشرت ” صوفي محرم ” إبنة الفنان المصري ” عماد محرم ” مقطع فيديو برفقة والدها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي والذي كشف من خلاله عن إسم إبنة الفنانة ” مديحة كامل ” في فيلم ” العفاريت ” .

وذلك للمرة الأولى بعد مرور حوالي 30 عاما على عرض الفيلم الذي جسد فيه عماد محرم شخصية شمندي الذي قام في أحداث العمل بخطف إبنة مديحة كامل وإعطائها ل ” الكاتعة ” التي قامت بتجسيد شخصيتها الفنانة ” نعيمة الصغير ” .

وظهرت صوفي في مقطع الفيديو وهي تسأل والدها قائلة : ” بابي فيه ناس عايزة تعرف هي مين بنت مديحة كامل .. بلية ولا لوزة ” .

ليرد عماد محرم قائلا : ” ما هو أنا مقدرش أقول لإن لو هقول هحرق الفيلم .. بس الفيلم بقاله مدة عموما بنت مديحة كامل بلية ” .

وتعلق إبنته على ذلك : ” أهو يا جماعة حصري .. أنا إيه شعوري كواحدة باباها كان بيخطف أطفال وهي صغيرة أنا تمام ” .

يذكر أن فيلم العفاريت تم إنتاجه عام 1990 وشارك في بطولته كلا من مديحة كامل وعمرو دياب ونعيمة الصغير وحمدي الوزير وسماح عاطف .. ومن تأليف ماجدة خيرالله وإخراج حسام الدين مصطفى .