ليفربول في نهائي دوري أبطال اوروبا للمرة الاولى منذ 21 عاما

بي بي سي – تأهل ليفربول الانجليزي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم رغم خسارته في لقاء العودة للدور قبل النهائي امام روما الإيطالي بأربعة اهداف مقابل هدفين.

وكان ليفربول قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب الإنفيلد الأسبوع الماضي.

وتقدم ليفربول بواسطة السنغالي ساديو ماني في الدقيقة التاسعة لكن روما عادل الكفة بعدما اصطدمت الكرة بالمدافع ميلنر وارتدت في شباك فريقه.

وعاود الهولندى فينالدوم التقدم لليفربول في الدقيقة 25 برأسيه سكنت شباك روما وبهذه النتيجة انتهى الشوط الاول لكن بداية الشوط الثاني كانت حماسية من أصحاب الأرض وسرعان ما أدركوا التعادل في الدقيقة 52 بواسطة البوسني إدين جيكو.

وبهدف التعادل تحرر لاعبو روما وسجلوا هدفا ثالثا في الدقيقة 83 بواسطة نانيغولان ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 93 سجل منها نانيغولان الهدف الرابع لفريقه.

شهدت المباراة جدلا بسبب ركلتي جزاء كانتا واضحتين لروما وكانت إحداهما كفيلة بنقل اللقاء إلى وقت إضافي على الأقل لكن الحكم لم يحتسب أيا منهما.

وواجه حكم اللقاء السلوفيني دامير سكومينا اعتراضات من مسؤولي روما خلال مجريات المباراة وبعدها بسبب أدائه “المهتز”.

ومن المقرر أن تضم المباراة النهائية فريقي ليفربول وريال مدريد حامل لقب البطولة آخر موسمين في السادس والعشرين من الشهر الجاري في مدينة كييف العاصمة الأوكرانية.

وكتب حساب فريق روما الإنجليزية عبر تويتر: “يؤلمنا جدًا أن حلم روما لم يكتمل بالتأهل للنهائي في كييف، لكنك ستذهب هناك بألوان وقميص جديد. كل التوفيق لك في النهائي، محمد صلاح”