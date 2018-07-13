ماذا قال ترامب عن ملكة بريطانيا ورئيسة وزرائها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — خلال لقاء أجراه مع صحيفة “ذا صن” البريطانية بعد وصوله مباشرة إلى بريطانيا، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نتائج لقاءاته في حلف الناتو، كما خاض في أكثر الأمور التي يتقنها: توجيه الانتقادات للآخرين، وربما الثناء على أقل عدد من الأشخاص

فحول خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، قال ترامب إنه “نصح” ماي بكيفية القيام بذلك، ولكنها هي من اختارت طريقا مختلفة

المصدر: arabic.cnn.com

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