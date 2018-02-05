مازن معضّم من الطفولة إلى اليوم ..شاهدوا كيف كان هل اختلف؟

شارك الممثل اللبناني ​مازن معضّم​ جمهوره ومتابعيه صورا له من طفولته، محاولاً إبراز تقدمه في مراحل العمر من الطفولة إلى اليوم.

وجاء ذلك من خلال نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمع فيها ثلاث صور، صورتان من الطفولة وصورة له اليوم، وعلّق عليها بالقول:”مي هول”؟

وتفاعل جمهوره مع الصورة مُعربا عن إعجابه به وبإطلالاته من الصغر وحتى اليوم.

يشار إلى أن معضّم يشارك حالياً في مسلسل “أصحاب 3” من كتابة آية طيبة واخراج ايلي السمعان وبطولة ريتا برصونا، رانيا عيسى، وسام صليبا، أسعد رشدان وغيرهم.‎