مايك بومبيو : ” فلسطين ليست دولة ذات سيادة والفلسطينيين غير مؤهلين “

خرج وزير الخارجية الأمريكي ” مايك بومبيو ” بتصريحات مثيرة للجدل وتستفز العرب حول معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لفتح المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية .

وذلك بعد الخطوة التي دعا لها مدعي عام المحكمة لفتح تحقيق كامل حول جرائم حرب ارتكبت في المناطق الفلسطينية .. والتي تسببت في رد فعل غاضب من إسرائيل وحليفتها واشنطن .

وقال مايك بومبيو في تعليقه على ذلك : ” نحن نعارض بحزم هذا الأمر وأي عمل آخر يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة ” .

وتابع : ” لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلين كدولة ذات سيادة .. ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية بما فيها محكمة الجنائية الدولية ” على حد قوله .