ما حقيقة وفاة حلا الترك!

تداولت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن وفاة الفناة البحرينية الشابة حلا الترك ودشن النشطاء هاشتاقاً لرثائها.

وبعد انتشار الهاشتاق نفى العديد من أصدقاء ومحبي حلا الترك نبأ وفاتها، مؤكدين أنها بخير وبصحة جيدة وأنها سترد عبر حسابها على توتير لطمأنة محبيها.

جدير بالذكر أن آخر تغريدة من حساب حلا الترك على تويتر فكانت يوم 27 أبريل الماضي حيث كتبت كلمة “الحمد لله ” فقط مع إيموجي لقلب أحمر .

وكانت التغريدة السابقة يوم 21 من الشهر الماضي كذلك وكتبت حلا الترك أيضًا: “بنات و شباب تكفونن لا تنسون تصوتوا لولد البحرين الفنان الراقي فيصل الأنصاري رقمه “٢٤” في برنامج زا فويس على قناة MBC”.

والمعروف أن حلا الترك مغنية وممثلة بحرينية من مواليد 15 مايو 2002 اشتهرت في سن صغيرة حينما اشتركت ببرنامج المواهب عرب قوت تالنت وهي بالثامنة من عمرها.