سخر الممثل المصري الشاب ​محمد أنور​ من احدت اطلالات مواطنته الفنانة رانيا يوسف في مهرجان الجونة عبر صورة مركبة نشرها عبر حسابه على انستغرام.

وظهر محمد انور في الصورة وهو يرتدي فيها ملابس داخلية ممزقة تظهر من خلالها سرّته، وصورة من إطلالة الممثلة رانيا يوسف في مهرجان الجونة السينمائي بفستان تظهر من خلاله سرتها، وعلق على الصورة بالقول :”نفس الشئ ولكنكم تحبون رانيا يوسف”.

وقد اثارت الصورة تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث حصدت اكثر من 100 الف اعجاب بعد ساعات قليلة على نشرها كما تفاعل الكثيرون عبر التعليقات حيث كتب احدهم “عفوا رانيا ولكن محمد ظهر بهذا اللوك قبلك” فيما قالت اخرت “ههههههه والله بنحبك انتا ”.

وكانت رانيا يوسف قد أطلت، في اليوم السادس من مهرجان الجونة، بفستان انيق باللون الكحلى، مكشوفا من الكتف مع فتحة عند البطن ودون اكمام.