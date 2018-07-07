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مسؤول امريكي يصف بن سلمان بأنه ” أحد شخصين يقودان المنطقة”… فمن هو الثاني؟

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ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان

قال بين روديز، النائب السابق لمستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إن ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، يحظى بدعم كامل في واشنطن وعلى عدة أصعدة.

جاء ذلك في مقابلة لروديز مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: “ولي عهد السعودية أحد شخصين يقودان المنطقة، انظروا لرفع أمريكا يديها بشكل كامل فيما يتعلق بملف اليمن والخلاف مع قطر والحلقة الغريبة التي حدثت مع رئيس الوزراء اللبناني (سعد الحريري).. محمد بن سلمان بلا قيود ويحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية.”

وحول الشخصية الأخرى في المنطقة، قال المسؤول الأمريكي: “أنظروا إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وسقوط قتلى فلسطينيين مؤخرا في غزة، هذه أمور تعني أن بيبي نتنياهو بلا قيود أيضا.”

وأضاف: “في غياب أي رؤية أمريكية حقيقية للمنطقة، فإن السياسات في الشرق الأوسط موكلة لكل من الرياض والقدس..”

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