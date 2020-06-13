كشف الكاتب والسيناريست الفلسطيني ” محمود فهد ” عن انتهائه من كتابة المسلسل التاريخي الأول الذي يرصد حياة الرئيس الفلسطيني الراحل ” ياسر عرفات ” .

وأعرب محمود فهد في تصريحات له عن سعادته بخوض هذه التجربة .

وعن تفاصيل العمل قال أن المسلسل إنتاج مصري فلسطيني مشترم ومن المقرر البدء في تصويره قريبا .

وأشار إلى أن المسلسل لا ينتمي لسلسلة المسلسلات الوثائقية التي توثق الأحداث فقط بل ينتمي لسلسلة المسلسلات الدرامية الاجتماعية التي ترصد حياة الأشخاص من الصغر حتى وفاته .

ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية بالإضافة إلى إمكانية عرضه على شاشة التلفزيون خلال منتصف العام المقبل .