مصرع 11 من الحرس الثوري باشتباكات مع معارضين غرب إيران

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، مصرع 11 عنصرًا من قوات الحرس الثوري والتعبئة الشعبية (الباسيج) وجرح 8 آخرين خلال اشتباكات مسلحة مع جماعات مسلحة في مدينة “مريوان” الحدودية مع إقليم كردستان العراق

ونقل التلفزيون عن مسؤول في الحرس الثوري قوله إن “11 عنصرًا من قوات الحرس الثوري بينهم ثلاثة من قوات التعبئة (الباسيج) لقوا مصرعهم، خلال اشتباكات جرت فجر اليوم السبت، مع جماعات (إرهابية) كانت تريد الدخول إلى الأراضي الإيرانية قادمة من شمال العراق”

المصدر: erem.com

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