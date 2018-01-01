مقتل 12بينهم 10 أمريكيين بتحطم طائرة في كوستاريكا أخبار سياسية

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قتل عشرة امريكيين الأحد في كوستاريكا في حادث تحطم طائرة صغيرة أدى أيضا إلى مقتل الطاقم المؤلف من كوستاريكيَين اثنين، بحسب ما أعلن رئيس كوستاريكا غييرمو سوليس.

وقال الرئيس في بيان إن “حكومة كوستاريكا تعبّر عن أسفها الشديد لمقتل عشرة ركاب أمريكيين وطيارَين كوستاريكيَين بحادث جوي” حصل بمنطقة غواناكاست شمال غرب البلاد.

وكان مسؤولون قالوا بوقت سابق إن النيران اشتعلت بالطائرة عند ارتطامها بالأرض.

وقال المتحدث باسم وزارة الأمن العام كارلوس هيدالغو على حسابه في موقع فيسبوك إن الطائرة من طراز “سيسنا 208 كارافان” وقد تحطمت في منطقة جبلية قرب منتجع بونتا ايسليتا السياحي على المحيط الهادئ.