منتخب فرنسا يتوج بلقب كأس العالم روسيا 2018 ‎‎(فيديو)

توج المنتخب الفرنسي بطولة كأس العالم 2018، بنسختها رقم 21، المقامة في روسيا، بعد فوز 4/2، على منافسه الكرواتي في المباراة النهائية
وهذا التتويج الثاني للديوك الفرنسية بعد أن أحرزوا اللقب العام 1998، في حين فشل المنتخب الكرواتي في التتويج باللقب في أول صعود للنهائي
هدف ⚽️ ماندزوكيتش يسجل أول أهداف اللقاء ولكن في مرماه!
🇭🇷 0 – 1 🇫🇷 #beINRussia #beINFWC pic.twitter.com/dyw8Yudhxi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 15, 2018
هدف ⚽️ #مبابي، #غريزمان وأخيرا بوغبا @paulpogba بيسارية ذكية!
🇭🇷 1 – 3 🇫🇷 #beINRussia #beINFWC pic.twitter.com/KIGPFPAVu9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 15, 2018
هدف ⚽️ غرزيمان @AntoGriezmann يسجل الثاني من علامة الجزاء!
🇭🇷 1 – 2 🇫🇷 #beINRussia #beINFWC pic.twitter.com/WSWs0pMaX0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 15, 2018
هدف ⚽️ خطأ لا يغتفر من هوغو وماندزوكيتش بالمرصاد!
🇭🇷 2 – 4 🇫🇷 #beINRussia #beINFWC pic.twitter.com/3oM5sLSZbT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 15, 2018
هدف ⚽️ مبابـــــــــــي… أول مراهق يسجل في نهائي كأس العالم بعد بيليه!
🇭🇷 1 – 4🇫🇷 #beINRussia #beINFWC pic.twitter.com/6JYFCQMAFx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 15, 2018
هدف ⚽️ #بيريسيتش يدرك التعادل بعد لعبة منظمة!
🇭🇷 1 – 1 🇫🇷 #beINRussia #beINFWC pic.twitter.com/LExKPE9fIX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 15, 2018
A Star is born. @KMbappe #JustDoIt pic.twitter.com/cn8eqmUuuq
— Nike (@Nike) July 15, 2018
المصدر: erem.com
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