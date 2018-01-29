ميريام كلينك: كلما تلاقي ناس بتكرهك لازم تعرف انهم مقهورين مش اكتر… انت لا احد اذا كلن حبوك

يبدو أنّ عارضة الأزياء والمغنية اللبنانية ​ميريام كلينك​ تعرّضت للعديد من المشاكل من قبل أشخاص مقرّبين تغيّروا بتصرفاتهم معها حينما خاضت عالم الشهرة، لتنشر في الآونة الأخيرة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد الأقاويل التي حملت السبب الحقيقي وراء الأشحاص الّذين يكرهون. وعلّقت كلينك على الصورة قائلة: ” كلما تلاقي ناس بتكرهك لازم تعرف انهم مقهورين مش اكتر، هذا علم نفسي … كلما الانسان بينشهر كلما بينكره اكتر لحتا يوصلو لمرحلة انو يتعودو على شهرتك بصيرو يتقبلوق اكتر.. كلما كرهوك يعني انت في طريق الصح … انت لا احد اذا كلن حبوك …. فشكرا لكرهكم يشهرني اكثر”.