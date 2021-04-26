نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” منشورا لها عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” استذكرت من خلاله الممثلة السورية المقيمة في الكويت ” سماح ” مطالبة بعودتها للتمثيل مرة أخرى لموهبتها الكبيرة .

وتضمن المنشور صورة للممثلة سماح وكتبت مي العيدان في تعليقها عليها : ” أنا ودي أعرف وين المسلسلات الكوميدية من الفنانة سماح .. سماح فنانة وكوميديانة حقيقية تضحك الارض اللي تحتها مو بشر بس ” .

وتابعت : ” وأعمالها الكوميدية بالمسرح والتليفزيونية تشهد لها من أيام مسلسلات النظاير .. تتركون الكوميديان الحقيقي ويتمسكون بثقيلين الدم ” .