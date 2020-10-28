نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” منشورا لها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي أعلنت من خلاله عن حصولها على حكم بالبراءة وذلك في قضية كان قد رفعها أحد الأشخاص عليها بعد نشرها لإسمه بحكم قضائي .

فكتبت في منشورها قائلة : ” الحمد لله والشكر وفضل من الله ومن ثم نزاهة القضاء الكويتي .. اليوم تم الحكم لي بالبراءه في قضية كيدية رفعها ضدي أحد الأشخاص بعد نشري لإسمه بحكم قضائي أخذته عليه بالإدانة في قضية أخرى ” .

وتابعت مي العيدان : ” ولأن القضاء الكويتي يسمح بنشر أحكام القضاء تم الحكم لصالحي .. كما أشكر المحامي ضاري الواوان على مجهوداته في هذه القضية ” .