نشر نجم ستار أكاديمي الفنان ” محمد شاهين ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعرب من خلاله عن حزنه من الظروف التي تمر بها البلاد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد .
والتي أدت إلى توقف الكثير من الأعمال وسببت مشكلة البطالة للكثير من الأشخاص .
فكتب محمد شاهين : ” قبل ما أقول أي حاجة أنا بحب أتكلم معاكم علشان بحس براحة بفضفض معاكم والله العظيم مش أكتر .. أنا ياجماعة بقالي أكتر من 10 شهور مفيش شغل بجد ودي حاجة بقولها مش علشان حد يسألني إزاي وتستغربوا من قبل الكورونا والدنيا مش موفقة معايا ” .
وتابع : ” بشكر ربنا في كل وقت يارب يارب يارب البلد تفتح ونرجع نشوف أي شغل تاني ناكل منه عيش .. والشغل مش عيب والله .. ادعولي وادعوا لنفسكم بصلاح الحال للجميع ” .
يذكر أن محمد شاهين كان قد شارك في الموسم العاشر من برنامج المواهب ستار أكاديمي وهو من حصل على اللقب .