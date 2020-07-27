نشرت صحيفة ” القبس ” الكويتية عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء المشاهير ال 10 الذين صدر قرارا بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر من جانب النائب العام الكويتي ” ضرار العسعوسي ” .

وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد مشاهير السوشيال ميديا بعد ما تبين من تضخم في حساباتهم البنكية في وقت قصير ووجود شبهة غسيل أموال .

وجاءت الأسماء كالتالي : ” فرح الهادي ” و ” حليمة بولند ” و ” فوز الفهد ” و ” يعقوب بو شهري ” و ” دانة الطويرش ” و “مشاري بو يابس ” .

بالإضافة إلى : ” عبد الوهاب العيسى ” و ” جمال النجادة ” و ” مريم رضا ” و ” شفاء الخراز ” .