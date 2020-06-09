أثارت الفنانة المصرية نيللي كريم التكهنات وحيرة متابعيها بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها على احد الشواطىء بدت في احداها وهي تمسك يد رجل لم يظهر وجهه.

وما زاد من حيرة جمهور نيللي كريم ان هذه الصورة تأتي بعد الأنباء عن زواجها سرا من رجل الأعمال عمر .إسلام وهو ما كانت قد نفته بالقول انها ستعلن عن زواجها عند حدوثه

وظهرت نيللي كريم في الصورة التي نشرتها منذ قليل عبر خاصية الستوريز على انستغرام وهي تقف على ضفاف الشاطئ وتمسك بيد شخص ما في الصورة لتعلن عن وجود شخص في حياتها بشكل غير مباشر.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن عمر اسلام شلبي هو رجل اعمال مصري يمتلك سلسلة من المطاعم والكافيهات عالية المستوى، إضافة إلى 90 متجراً يمتلكها بمجال المواد الغذائية، ويعمل رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للتجارة والاستشارات للطيران (ITC)، على منصة تجارية تحت اسم Presto.. وتفيد معلومات آخري أن إسلام هو صديق مقرب من النجم “عمرو دياب”، وتجمعهما صداقة ممتدة منذ سنوات عديدة