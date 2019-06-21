نيويورك تايمز: ترامب قرر قصف إيران ثم تراجع!

قالت صحيفة نيويورك تايمز، منذ قليل، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على خطة لضرب أهداف إيرانية ثم تراجع عن التنفيذ بشكل مفاجىء.

وبحسب الصحيفة الامريكية فأن الضربة الأميركية كانت تستهدف مجموعة من الأهداف من بينها رادارات ومواقع إطلاق الصواريخ.

وكانت واشنطن قد حظرت اليوم الجمعة تحليق الطائرات الأميركية في المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد يوم من إسقاط إيران لطائرة استطلاع أميركية مسيرة من على ارتفاع كبير.

وقالت إدارة الطيران الأميركية إنها قلقة من تصعيد التوتر بالقرب من مسارات جوية للطيران المدني. كما عرضت إدارة الطيران الأميركية التهديدات التي تواجه الرحلات التجارية في مجال إيران الجوي، مشيرة إلى القلق الأميركي من استعداد طهران لاستخدام صواريخ أرض-جو في المجال الجوي الدولي.