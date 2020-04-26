تعرضت عدد من المصارف في لبنان إلى هجمات بالقنابل والتي أحدثت أضرارا بالغة في مقراتها ولكنها لم تسفر عن وقوع ضحايا .

حيث أقدم مجهولون فجر اليوم الأحد على إلقاء ثلاث قنابل حارقة ” مولوتوف ” على مصرف ” الاعتماد اللبناني ” في مدينة صور وهو ما تسبب بأضرار مادية في الواجهة الخارجية للمصرف وجهاز الصراف الآلي .

وتواجدت القوى الأمنية على الفور وتم فتح تحقيقا لتحديد هوية الفاعلين وسحب تسجيلات الكاميرات الموجودة في محيط المكان .. والتي أظهرت بحسب المعلومات الأولية وجود شخصين في المكان لحظة رمي القنبلة .

عاجل: القاء مولوتوف على بنك الإعتماد في مدينة صور – فرع جل البحر pic.twitter.com/QYuAyLOyi2 — Ali (@Ali27872511) April 26, 2020

كما شهد فرع مصرف ” فرنسبنك ” في شارع رياض الصلح في مدينة صيدا بجنوب لبنان قيام مجهولون مساء يوم أمس السبت بإلقاء قنبلة بإتجاهه والتي أسفرت عن تحطم واجهته الزجاجية والسقف المستعار .

وتحطمت الواجهة الزجاجية الخارجية للمصرف .. فيما حضرت استخبارات الجيش والقوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث .