أجرى الإعلامي اللبناني ” هشام حداد ” مداخلة هاتفية لإذاعة ” لبنان الحر ” أعرب من خلالها عن ندمه الشديد على 20 عاما كان يدعم فيها الرئيس اللبناني ” ميشال عون ” بانتمائه إلى التيار الوطني الحر .

حيث وصف هشام حداد الرئيس اللبناني بإنه “رجل الأوهام ” ويعمل للمنصب فقط فقال : ” 20 سنة من حياتي كنت حمار لإني صدقت بائع الأوهام الأول .. ما خلى وهم ما خلى كذبة ما خلى حلم ما باعلنا إياه ” .

وتابع : ” عم بيشتغل لهدف واحد هو المنصب ما في غيره بس لا يموت وينذكر بالتاريخ إنه كان رئيس الجمهورية غير هيك ما كان فيه هدف آخر ” .

وأضاف هشام حداد : ” جر آلاف من الناس لم أكن المخدوع الوحيد بس الحمد لله كنت من الواعيين القلائل .. عقلي براسي وأنا ما بمشي على العمياني ” .