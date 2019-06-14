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هل اثبتث ايران تورطها بالهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان؟.. فيديو

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نشر الجيش الأمريكي فجر الجمعة تسجيلًا مصورًا قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغمًا لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي نفط تعرضتا لهجمات فضلًا عن صورة تظهر لغمًا فيما يبدو قبل إزالته.

وقال بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان: ”عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي، اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس“.

وتعرضت ناقلتا نفط، صباح الخميس، لهجمات خلال إبحارهما في خليج عُمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا ونقلهم إلى ميناء ”جاسك“ الإيراني.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده بأن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.

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