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هل تراجع عن تهديده؟.. ترمب في تغريدة جديدة: ربما يكون الهجوم على سوريا وشيكا أو غير وشيك على الإطلاق!

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الرئيس الامريكي دونالد ترامب

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

بعد تغريدته امس التي توعد بها الروس انها الصواريخ الامريكية الحديثة والذكية قادمة عاد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم بتغريدة جديدة وبلهجة مختلفة.

وقال ترامب في تغريدة جديدة له منذ قليل: “لم أقل متى ستحدث الضربة على سوريا وهي قد تكون وشيكة جدا او غير وشيكة على الاطلاق”.

وتابع “في جميع الاحوال فإن الولايات المتحدة تحت ادراتي قد خلصت المنطقة من داعش اين شكرا امريكا؟ “.

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