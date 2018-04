هل تراجع عن تهديده؟.. ترمب في تغريدة جديدة: ربما يكون الهجوم على سوريا وشيكا أو غير وشيك على الإطلاق!

بعد تغريدته امس التي توعد بها الروس انها الصواريخ الامريكية الحديثة والذكية قادمة عاد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم بتغريدة جديدة وبلهجة مختلفة.

وقال ترامب في تغريدة جديدة له منذ قليل: “لم أقل متى ستحدث الضربة على سوريا وهي قد تكون وشيكة جدا او غير وشيكة على الاطلاق”.

وتابع “في جميع الاحوال فإن الولايات المتحدة تحت ادراتي قد خلصت المنطقة من داعش اين شكرا امريكا؟ “.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018