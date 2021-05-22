تداولت مجموعة من مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة مع النجم الراحل سمير غانم، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت.

إنها الفنانة الشابة “هبة مجدي” التى كشفت عن صور لها منذ طفولتها جمعتها بالنجم الراحل سمير غانم، الذى وافته المنية، يوم الخميس، مؤكدة أنها ذكريات لا تنسى، داعية له ولوالدها بالرحمة والمغفرة.

هبة مجدي فى صور نادرة مع الراحل سمير غانم من مرحلة طفولتها



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ونشرت «هبة» صورتين عبر حسابها بموقع إنستجرام، الأولى حملها الفنان الراحل سمير غانم، والصورة الأخرى كانت يحملها والدها وبجوارهما الراحلان جميل راتب وسمير غانم، صحبتهما بتعليق: “ذكريات لا تنسى.. سمير غانم وجميل راتب وبابا حبيبى.. فى الجنة يا رب”.

ورحل النجم الكبير سمير غانم، يوم الخميس، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقررت أسرة الفنان سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، غدا عقب صلاة الجمعة، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم عدد من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها “طبيخ الملايكة” و”روميو وجوليت”، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

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