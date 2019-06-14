هل تشارك السعودية في حرب محتملة على ايران؟

ردّ وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على سؤال خلال مقابلته مع قناة “سي ان ان” الأمريكية، حول ما إذا كانت السعودية تنوي الانضمام إلى الولايات المتحدة حال تحركها عسكريًا ضد إيران.

وقال عادل الجبير؛ ردًا على السؤال: “إننا حلفاء مع الولايات المتحدة ووقفنا دائما كتفا إلى كتف مع بعضنا البعض، لكنني لا أعتقد أن الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ أي عمل عسكري”.

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية: “اعتبر أن الولايات المتحدة تريد ضمان وجود إجراءات رادعة في منطقة الخليج لمنع العدوان من قبل إيران”.

ووصف “الجبير” التصعد الحالي بـ”الخطير للغاية”، مبينًا أن المملكة أكدت بوضوح “للإيرانيين من خلال توجيه رسائل إليهم، وهو أيضًا ما قامت به الولايات المتحدة عبر دول ثالثة، أن لا أحد يريد الحرب وعلى الإيرانيين ألا يقعوا فيها”.

وتابع “الجبير”: “لكننا أكدنا أيضًا عبر رسائلنا أننا سندافع عن مصالحنا ولن نسمح لإيران بارتكاب أي عدوان ضدنا، لكننا نريد تفادي الحرب بأي ثمن لأن الجميع سيخسر حال اندلاعها”.