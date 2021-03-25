كشفت الفنانة ” هنادي مهنا ” من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتبت هنادي مهنا مطالبة جمهورها ومتابعيها بالدعاء لوالدتها : ” ادعوا لماما إيجابي كورونا ” .

وكانت في الأيام الماضية قد أعلنت هنادي مهنا عن إصابتها بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجرتها .. كما أصيب أيضا زوجها الفنان ” أحمد خالد صالح ” بالفيروس .

وفي تصريحات لوالد هنادي الموسيقار ” هنادي مهنا ” قال أن الوضع الصحي لإبنته وزوجها مستقر وهما يلتزمان بالعزل المنزلي ويخضعا لبروتوكول العلاج اللازم .