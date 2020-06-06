أطلت هيفا ماجيك، والتي تعتبر احد اشهر المتحولات جنسيا في العالم العربي، في بث مباشر عبر حسابها على انستغرام أطلت فيه برفقة شقيقتيها ريان واماني ووالدتها.

وبدت هيفا ماجيك منسجمة مع شقيقتيها ووالدتها التي لم تظهر في الكاميرا بل كانت تتحدث معهم وتسألهم أسئلة من خلف الكاميرا.

واجابت هيفا ماجيك عن سؤال حول الشه بينها وبين شقيقاتها من ناحية الشخصية قائلة: “ريان بالطموح اماني بقوة الشخصية” وتابعت “انا شوي قلبي طيب وبسامح اماني ابدا”.

وردا على سؤال من والدتها عن ما تتمنى تحقيقه قالت هيفا ماجيك: “اخدكم وفل من الدول العربية صراحة مع انه لبنان بلدي الثاني وانا كثير بحبه بس مشروعي التالي ان اسافر واخدهم معي”.

يذكر أن هيفا ماجيك في الأصل كانت شاباً إسمه ​صبحي عادل من مواليد عام 1990 في ​سوريا​، ولكنها فلسطينية الأصل إنتقلت من سوريا للعيش في لبنان، قبل أن تذهب لفترة الى ​ماليزيا​ لكي تستطيع التحول.