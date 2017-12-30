وزير الداخلية الايراني يحذر المواطنين من المشاركة في “تجمعات مخالفة للقانون”
حذر وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي السبت المواطنين من المشاركة في”تجمعات مخالفة للقانون” بعد يومين من التظاهرات ضد السلطة وغلاء المعيشة في عشرات مدن هذا البلد.
وصرح رحماني فضلي “نطلب من السكان عدم المشاركة في التجمعات المخالفة للقانون. حتى الان حاولت قوات الامن والسلطات القضائية التعامل مع التجمعات المخالفة للقانون لتفادي حصول مشاكل”، بحسب ما نقلت عنه وكالة ايسنا.
نقلكم للأحداث يانورت دون المستوى .
خروج أكثر من 30 مدينه ايرانيه وتعطيل الدراسه في كافة مدارس طهران ليوم غد واعتقالات وهتافات مندده بنظام الملالي .
أين أنتم من كل هذا .
يمهل ولايهمل ،، سبب فتن الارض وخراب الدول العربية والإسلامية من زمن الفاروق رضي الله عنه الى اليوم ..
يارب انتقم لكل بريئ قٌتل بسبب الملالي .
المظاهرات عارمة ضد هذا النظام المجرم .
يلا يانورت هنمتكم نزلوا تقرير عن الاحداث
هههههههههههههههههههه
هو النكاح الربيعي وصل ايران بالشتا ؟؟
لا والسعوعين فرحانين انو شي خمسين واحد طلع مظاهرة في قم وعشرين معرف وين وصاروا يحتفلوا هههههههههههههههههههههههه عيب عليكم يا سعوعين انتو الي يطلعوا عشان رضاعة الكبير اكثر بكثير ، هذ العوامية عدكم في المنطقة الشرقية بالسعودية صار ليها شهور فيها حرب شوارع ، المظاهرات عدكم ما تتوقف ، كل العلماء بالسجن مثل العوضي وغيره ، فلوسكم بح أخذها ترامبو ، نص العائلة الحاكمة بالسجن هههههههههههههههههههههه هو مش ترافولتا كان قبل كم يوم عدكم ؟؟؟؟
وبيعمل رضاعة ؟؟؟
فرحانين على شنو ؟؟
جاتكم نيلة وانتو بهايم اكثر من غيركم .
سقوط نظام الملالي يعني:
١-سقوط حزب اللات واستقرار لبنان
٢-سقوط الحوثي واستقرار اليمن
٣-سقوط الحشد الشيعي واستقرار العراق
٤-سقوط الاسد واستقرار سوريا
٥-عودة الجزر الاماراتية
٦-تحرير الاحواز والشعب الايراني
٧-سقوط فكر داعش والقاعدة والقضاء على الارهاب عالميا
للامانة منقول
قال شو مظاهرات عارمة ؟؟
انتو في حد منكم قادر يفتح بؤووووو هههههههههههههههههههه حتى الرضاعة صرتو تعملوها من الانف او اشياء هههههههههههههه تخافون تفتحون فمكم ههههههههههههههههههههه أولادكم بيرجعوا في توابيت من حرب اليمن ، الامراء في الحبس ، العلماء في ابو زعبل ههههههههههههههههههه كل السعوديات تبع شيليني واشيلك ترضيعيا ههههههههههه في لندن هههههههههههههههه وعاملين لينا فيها من مناصري الحرية والديمقراطية ؟؟؟
جاتكم نيلة هههههههههههههههههههههه لو الشيخة عنوب تعطيكم كل كتب توم وجيري ما يكبر مخكم ههههههههههههههههه هو انتو اصلا عندكم مخ ؟؟؟؟؟!!!
شوفوا بلدكم وفلوسكم راحت وين وعلمائكم وأمرائكم في اي دهية وبعدين بصوا او احكوا على غير دول .
بسبب الخوف من المظاهرات الملالي يعلقون الدراسة .
الشعب الايراني مظلوم من ملالي ايران والواجب تثقيفهم من خطورة الفكر المنحرف لملالي ايران خصوصا ان فارس كانت سنية لعشرة قرون
بيقلك امريكا تطالب ايران بالاقتداء بالحكومة السعوعية وانشلاحها على الجماهير ههههههههههههههه اقصد انفتاحها على الشعب السعودي ، وكيف تعامله بالديمقراطية والحرية والشفافية من غير هههههههههههههههههه هدوم ، كما طالبت امريكا ايران بإلغاء نكاح المتعة ونشر ههههعههههههههههههههه رضاعة الكبير والمسيار في جميع ايران ، والسماح لترافولتا ومريام فارس هههههههههههههههه بزيارة طهران ، ولازم الي يحكم ايران يكون مثل الملك سلمان المهبول وابنو المخبول والا يطربقوها على ايران وقد أعذر من أنذر .