وزير الداخلية الايراني يحذر المواطنين من المشاركة في “تجمعات مخالفة للقانون” أخبار سياسية

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حذر وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي السبت المواطنين من المشاركة في”تجمعات مخالفة للقانون” بعد يومين من التظاهرات ضد السلطة وغلاء المعيشة في عشرات مدن هذا البلد.

وصرح رحماني فضلي “نطلب من السكان عدم المشاركة في التجمعات المخالفة للقانون. حتى الان حاولت قوات الامن والسلطات القضائية التعامل مع التجمعات المخالفة للقانون لتفادي حصول مشاكل”، بحسب ما نقلت عنه وكالة ايسنا.