وفاة باربرا بوش زوجة جورج بوش الأب ووالدة بوش الابن

أعلن في الولايات المتحدة الأميركية عن وفاة السيدة الأولى السابقة باربرا بوش، زوجة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، بحسب بيان للعائلة.

السيدة الأولى الشابقة، واسمها، باربرا بيرس بوش، ولدت في 8 يونيو 1925، وهي زوجة الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة جورج بوش الأب، ووالدة بوش الابن.

وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة من عام 1989 إلى عام 1993.

كما كانت السيدة الثانية للولايات المتحدة في الفترة من 1981 إلى 1989 في حين كان زوجها نائبا للرئيس رونالد ريغان.

وهي أم الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش وحاكم ولاية فلوريدا السابق جب بوش