توفي الفنان الهندي ” تشيرانجيفي سارجا ” إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز ال 39 عاما .

ونشر ” بي إس يدييورابا ” رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الهندية تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أعلن من خلالها عن هذا الخبر .

فكتب قائلا : ” أنها صدمة لسماع نبأ وفاة الفنان الشهير تشيرانجيفي سارجا بأزمة قلبية .. الموت المبكر في عمر 39 صادم للغاية ” .

وبعد تداول الخبر نعى عدد كبير من متابعي ومحبي تشيرانجيفي سارجا رحيله معربين عن صدمتهم وحزنهم لوفاته .

كما أعرب عدد من نجوم السينما عن حزنهم عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي .

يذكر أن الفنان الراحل هو إبن أخ الممثل ” أرجون سارجا ” وحفيد الممثل ” شاكتي براساد ” .. وتزوج من الممثلة وعارضة الأزياء الهندية ” ميغانا راج ” في عام 2018 .

وله العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا مثل Amma I Love You و Whistle وVaradanayaka وغيرها .