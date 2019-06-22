وقف وزير بريطاني عن العمل بسبب تعديه على ناشطة

تسببت واقعة تعدي على ناشطة بيئية في إيقاف الوزير البريطاني ” مارك فيلد ” عن عمله بحسب ما أعلنته متحدثة بإسم رئيسة الوزراء البريطانية بعد أن ظهر في لقطات تليفزيونية وهو يقوم في سلوك عنيف بدفع الناشطة ” مانشن هاوس ” بقوة وهي ناشطة في منظمة ” غرين بيس ” المعنية بالبيئة خلال عشاء رسمي في العاصمة لندن .

حيث انتشر مقطع فيديو وظهر ” مارك فيلد ” وهو يقوم بإمساك الناشطة بعنف من خلال رقبتها وعمل على جرها بالقوة لإخراجها إلى خارج الصالة .

وصرح ” فيلد ” بإنه يأسف على ما فعله في ” مانشن هاوس ” خلال خطاب وزير الخزانة وإنه كان يخشى أن تكون الناشطة مسلحة خاصة بعد أن قام بعض الناشطون في مجال البيئة والتغير المناخي الحاضرين بتعطيل الخطاب السنوي لوزير الخزانة ” فيليب هاموند ” حول حالة الاقتصاد البريطاني .

وقالت ” أليسون دونيلي ” المتحدثة بإسم مقر رئاسة الوزراء : ” لقد شاهدت رئيسة الوزراء اللقطات ووجدتها مقلقة للغاية ” .. وأضافت إنه تم إيقافه عن العمل لحين إجراء تحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهه .