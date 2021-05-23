خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، أنظار متابعيها بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام وظهرت فيه وهي تستعرض أناقتها مرتدية فستانا أصفرا من تصميم اللبناني نيكولا جبران مع وضع مكياج سموكي أظهر لون بشرتها أغمق من الطبيعي.

يذكر أن الفيديو كان من إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها، خلال حضورها حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل والذي أحياه كل من الفنانين عمرو دياب وتامر حسني وسط حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن والاعلام والاقتصاد في مصر.

وارتدت صبري في الحفل فستاناً أصفر مكشوفاً عند الكتفين وتميز بقماش ملفوف عند أعلى الصدر، كما جاء ملتصقاً بالجسم أبرز جمال خصرها وقوامها الرائع، وتزين الفستان ببعض “الباييت” الناعم الفضي.

ولفتت ياسمين صبري الأنظار في أحدى الصور حين رفعت بيديها شعرها عن وجهها لتظهر الحلي الثمينة التي وضعتها والمؤلفة من قرطين ماسيين وعقد ماسي مزين بأحجار كريمة وخاتم ماسي كبير وسوار عريض.أما شعرها فتركته منسدلاً.