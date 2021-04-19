لمناسبة ذكرى زواجهما الأولى، احتفلت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ وزوجها رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ بنشرهما صوراً من جلسة تصوير خاصة خضعا لها، اختارا خلالها الظهور بإطلالة كاجوال عبارة عن قميص وسروال من الجينز.



وعلقت ياسمين على الصورة التي نشرتها برفقة زوجها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، فكتبت :”ذكرى زواج أولى سعيدة يا حبي”، وأبدت ​شام الذهبي​ إبنة ​الفنانة أصالة​، إعجابها في تعليق على الصورة، عبارة عن رسوم تصويرية لثلاثة قلوب حمر.



وأعاد أبو هشيمة نشر صورة أخرى من الجلسة التي جمعتهما مرفقاً نفس التعليق عليها.

وتزوجت ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في حفل زفاف بسيط بحضور أفراد الأسرتين فقط في 17 أبريل/نيسان 2020.

وغابت ياسمين عن الموسم الرمضاني الحالي، إلا أنها شاركت فقط في إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية.