130 الف دولار من ترامب لشراء صمت ممثلة اباحية؟… فيديو أخبار سياسية

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افادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بان احد محامي دونالد ترامب دفع في العام 2016 مبلغ 130 الف دولار لممثلة اباحية سابقة لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية في العام 2006 بينها وبين الملياردير الجمهوري، الامر الذي نفاه البيت الابيض.

وقد تم التفاوض على هذا المبلغ بين المحامي مايكل كوهين وستيفاني كليفورد قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب، وفق الصحيفة.

وكليفورد معروفة باسم ستورمي دانيلز في صناعة الافلام الاباحية، وقالت في احاديث خاصة انها مارست الجنس مع ترامب في تموز2006 على هامش بطولة للغولف بالقرب من بحيرة تاهو المنطقة السياحية بين كاليفورنيا ونيفادا. في ذلك الوقت كان ترامب متزوجا من عقيلته الحالية، ميلانيا.

وفي بيان، نفى البيت الابيض بشكل قاطع اي لقاء طابعه جنسي بين ترامب ودانيلز.

وقال مسؤول بالرئاسة الاميركية ان “الامر يتعلق باخبار قديمة تعود الى الظهور وكان قد تم نشرها ونفيها بشدة قبل الانتخابات”.