5 قتلى بتحطم طائرة عسكرية أميركية في جورجيا… فيديو

قتل خمسة أشخاص، الأربعاء، جراء تحطم طائرة عسكرية قرب مطار سافانا في جورجيا جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

وقالت متحدثة باسم الحرس الوطني في جورجيا: “سقط خمسة قتلى”.

يذكر أن الطائرة من طراز سي-130 وتعود إلى الحرس الوطني في بورتوريكو، وفقاً للقوات الجوية الأميركية.

وأوردت الوكالة المكلفة الحالات الطارئة أن الطائرة “تحطمت عند تقاطع” طريقين قرب مطار سافانا، فيما ذكرت صحيفة محلية أن الحادث وقع قرابة الساعة 15.30 (11.30 بتوقيت غرينتش).

وكانت الطائرة تقوم بطلعة تدريبية وتقل الأشخاص الخمسة.

كما عرضت العديد من القنوات التلفزيونية الأميركية مشاهد للطائرة تحترق.