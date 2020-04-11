كشف موقع ” إرم نيوز ” عن خبرا يفيد بقيام أمير قطر الشيخ ” تميم بن حمد آل ثاني ” بالانتقال إلى جمهورية سيشل برفقة حاشيته المقربة وذلك من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وكان تميم بن حمد لم يظهر في أي نشاط رسمي مصور في الآونة الأخيرة بقطر منذ تزايد الإعلان عن حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل أسابيع .. والتي وصلت كما أعلنت قطر حتى الآن إلى 2512 حالة إصابة بالفيروس .

يذكر أن جمهورية سيشل هي دولة أفريقية مكونة من عدة جزر في المحيط الهندي .