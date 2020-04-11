كشف موقع ” إرم نيوز ” عن خبرا يفيد بقيام أمير قطر الشيخ ” تميم بن حمد آل ثاني ” بالانتقال إلى جمهورية سيشل برفقة حاشيته المقربة وذلك من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
وكان تميم بن حمد لم يظهر في أي نشاط رسمي مصور في الآونة الأخيرة بقطر منذ تزايد الإعلان عن حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل أسابيع .. والتي وصلت كما أعلنت قطر حتى الآن إلى 2512 حالة إصابة بالفيروس .
يذكر أن جمهورية سيشل هي دولة أفريقية مكونة من عدة جزر في المحيط الهندي .
لا حول ولا قوة الا بالله
انو شو بدنا نحكي رح نستخدم مرة تانية كلمة انقبرواا بقصر من قصوركم في دولتكم (ممنوع حدا يدخل اليه (العاملين فيه ايضاً من يدخل لا يخرج )…
يعني الذهاب الى بلاد اخرى رح يأجل أجلكم يا حكام لو الله كاتبه ؟؟ ؟؟
انا ازدياد الحالات في قطر لانها (تاركة مجالها الجوي مفتوح لرحلات الاجلاء من دولة الى اخرى ..لذلك الله مايضرهم ويحمي موظفي المطار هناك..بس اكيد اذا مش مسكرة المرافق داخل البلد فعليها بذلك لفترة …
ماذا تقول أنت؟